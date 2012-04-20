Азаров говорит, что Злочевского уволили, чтобы усилить СНБО

Так считает премьер-министр Украины Ниеолай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей странице в Fasebook.

«Сейчас значительно расширяются функции СНБО. Этот орган приобретает стратегически важное для страны значение. И поэтому было принято решение о переходе его на работу в СНБО», - написал Н.Азаров.

При этом он высоко оценил работу Н.Злочевского в должности министра экологии. «Николай Злочевский сделал на посту министра экологии очень много. Ему удалось урегулировать проблемы, связанные с исполнением Киотского протокола, которые достались нам в наследство от предыдущего правительства. Им выполнялась большая работа, и его переход связан, прежде всего, с тем, что по своему исходному образованию он военный человек», - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, Президент Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Министром экологии и природных ресурсов Президент назначил Эдуарда Ставицкого.

Н.Злочевский в 1988 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации Покрышкина с квалификацией "радиоинженер электронной техники".