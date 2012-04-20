Суд запретил фото-, видеосъемку и трансляцию процесса над Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение К.Садовский объявил во время судебного заседания по предварительному рассмотрению дела о ЕЭСУ, рассмотрев ходатайство защитников Ю.Тимошенко относительно обеспечения представителям СМИ максимальных условий для освещения судебного процесса, включая разрешение на видеосъемку.

По словам судьи, суд, в соответствии с действующим законодательством, «должен обеспечить невозможность общения свидетелей». «В случае трансляции судебного процесса этот принцип обеспечить будет невозможно», - сказал К.Садовский.

По его мнению, запрет видеосъемки и трансляции судебного заседания не нарушает принципа открытости судебного заседания. «Отказ в проведении фото-, видеосъемки, трансляции никоим образом не нарушает принцип гласности и открытости судебного разбирательства, поскольку это уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании», - подчеркнул К.Садовский.

Он отметил, что запрет на фото-, видеофиксацию и трансляцию судебных заседаний будет действовать в течение всего процесса.