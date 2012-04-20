Регионал о Тимошенко: Если у тебя такие проблемы за спиной - не иди в политику

Об этом политик заявил в эфире «5 канала».

«Вокруг одного человека уже несколько лет у нас шум идет, якобы нет других проблем в государстве. Юлия Владимировна прекрасно знает все свои дела, как знаете вы свою жизнь, как знаю я свою жизнь. И когда ты имеешь за спиной какие-то сомнения, в данном случае, что касается ЕЭСУ – у нас же было письмо Министерства обороны России о том, что существует долг этой компании, было же...

Если у тебя такие проблемы за спиной, так не ходи в политику. А если ты уже дошел – она могла стать прекрасно в свое время председателем Верховной Рады, имея большинство, имея депутатский значок, остаться в Верховной Раде, а уже кого-то предлагать на другие должности, на должность премьера поддерживать другую кандидатуру. Это риск – все знают, почему идут во власть, ради чего», – заявил Макеенко.