Вязивский: НУ или пойдет на выборы со всеми, или расколется

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», такое мнение высказал народный депутат от НУ-НС, председатель Львовской областной организации партии Владимир Вязивский.

По его словам, Львовская областная организация «Нашей Украины» рассматривает участие партии в будущих парламентских выборах лишь в составе единого списка объединенной оппозиции (КСД) путем выдвижения единых, согласованных и поддержанных местным обществом кандидатов от оппозиции на мажоритарных округах.

«В случае принятия решения о походе «Нашей Украины» отдельной колонной, эта политическая сила расколется», - считает он.

По мнению В.Вязивского, участие «Нашей Украины» в выборах отдельно от других оппозиционных сил может привести к окончательному упадку партии. «Такие действия партии усилят разочарование общества в способности объединения патриотических сил», - отметил он.