Немецкие врачи акцентировали на психосоматике при лечении Тимошенко

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пресс-служба минздрава сообщает, что «в официальном письме отмечается, что избранная клиника встречает теплой светлой атмосферой, которая указывает на широкий спектр оснастки по самым современным медицинским стандартам; материальное оснащение диагностического и терапевтического отделений является широким и позволяет проводить значительное количество лечебных мероприятий».

«Немецкие врачи выразили удовлетворение тем, что больница оснащена телемедицинскими приборами, аозволяющими проводить телемедицинские конференции не только внутри страны, но и с другими странами Европы», - заявили в минздраве.

Отдельным моментом в лечении Ю. Тимошенко, немецкие специалисты определили «вопросы психологического характера, которые связаны с доверием Тимошенко Ю.В. к украинским врачам. Для лечения такого типа болезней, как отмечают немецкие специалисты, важен психосоматический компонент (психосоматика - направление в медицине, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и протекание телесных (соматических) болезней - УНИАН). В документе указывается, что исходя из истории болезни Ю.Тимошенко, существует срочная необходимость психосоматического лечения», - говорится в сообщении пресс-службы.