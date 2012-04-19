На акции в поддержку Тимошенко на глазах милиции нардепа избили трубой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил сам пострадавший.

Б.Пудов сообщил, что во время установления палаток возле здания Харьковского областного апелляционного суда, в котором Киевский райсуд города рассматривает дело Ю.Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины», подошли судебные исполнители с требованием убрать палатки.

«Люди показали им заявки, по которым нет решений судов о запрещении. Я также подошел и сказал, что никто не имеет права нарушать Конституцию и право граждан на свободное собрание», - отметил Б.Пудов.

«После этого сразу подбежали уголовной внешности парни. Одну палатку они просто разметали по всей проезжей части. Одного из нападавших мы задержали и передали милиции, которая завела парня за угол и отпустила», - сказал народный депутат.

По его словам, после этого на другие палатки набросилась другая группа лиц характерной внешности. «Из них особенно выделялся один, как мы поняли, из донецких. Милиция безразлично наблюдала, как он бьет людей и ломает палатки. Я вмешался, за что получил по голове металлической трубой», - сказал Б.Пудов.

«На призывы к милиции прекратить избиение людей и народных депутатов никто из них не отреагировал и не подошел», - возмутился он.

После этого на место происшествия вызвали «скорую», которая оказала первую медицинскую помощь.