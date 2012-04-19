У председателя Донецкого облсовета - 1711 м2 недвижимости и три иномарки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, об этом А.Федорук указал в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год.

В сообщении отмечается, что сведения, указанные в декларации А.Федорука, публикуются в соответствии с требованиями ст. 12 Закона Украины «О принципах предупреждения и противодействия коррупции».

Согласно декларации, общая сумма его совокупного дохода в прошлом году составила 797,269 тыс грн., в том числе заработная плата – 154,605 тыс грн., дивиденды и проценты – 630,151 тыс грн., материальная помощь – 12,513 тыс грн., которая была перечислена в дошкольные детские дома.

Доходы членов семьи А.Федорука за 2011 год составили 515,020 тыс грн.

А.Федорук является владельцем квартиры общей площадью 276,8 м2, гаража общей площадью 41,7 м2, другого недвижимого имущества общей площадью 1392,6 м2, автомобилей марок Lexus RV 300 2006 года выпуска (объем двигателя 2995 см3), Audi A6 2005 года выпуска (объем двигателя 3000 см3), Mazda 6 2004 года выпуска (объем двигателя 2000 см3).

Семье А.Федорука принадлежит земельный участок общей площадью 3,112 тыс м2, квартиры общей площадью 84 м2 и 35,5 м2, жилой дом общей площадью 60,9 м2 на правах наследства.

Члены семьи А.Федорука владеют автомобилями марок Mercedes- Benz GL 450, 2010 года выпуска (объем двигателя 4663 см3) и Daewoo Lanos, 2003 года выпуска (объем двигателя 1500 см3).