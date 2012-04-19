Яценюку разрешили встречу с Тимошенко не там, где он хотел

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера, после посещения Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, заявил народный депутат Украины, лидер партии «Фронту змін» Арсений Яценюк.

«Нам не удалось встретиться, но у нас есть путь, каким образом согласовать наши политические договоренности, и мы это сделаем. Им не удастся помешать нам в объединительном процессе оппозиции и победе оппозиции». - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что руководство Качановской колонии фактически разрешило ему встретиться с Ю.Тимошенко, но только в том помещении, к которому экс-премьер самостоятельно не может добраться.

«Сказали, можете, безусловно, встретиться, но в каком-то там отдельном помещении, которое непонятно где находится, зная о том, что Тимошенко не может передвигаться», - сказал А.Яценюк.

Лидер «Фронту змін» возмутился тем, что его как народного депутат не пускают в к камеру к Ю.Тимошенко. «Каким образом мне, как члену украинского парламента, попасть в камеру к Тимошенко? То есть, депутаты Европарламента могут попасть, а депутаты украинского парламента – не могут», - возмутился А.Яценюк.

По его мнению, Генеральная прокуратура Украины не разрешила провести встречу с Ю.Тимошенко «по понятным политическим мотивам».

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Как сообщал УНИАН, А.Яценюк обратился к генпрокурору с заявлением о встрече с Ю.Тимошенко в Качановской колонии.

В то же время в ГПУ заявили, что не имеют полномочий выдавать разрешение на встречу с Ю.Тимошенко. В Генпрокуратуре сказали, что обращаться за разрешением о встрече адвокаты, родственники, близкие и знакомые осужденных должны в Государственную пенитенциарную службу.

В свою очередь в Управлении ГПтСУ в Харьковской области А.Яценюку сказали, что решает вопрос допуска к Ю.Тимошенко начальник Качановской колонии, к которому народный депутат и приезжал.