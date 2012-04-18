Жена Луценко: В Европейском суде правительству нечем крыть

Об этом Ирина Луценко заявила в комментарии Тижню.

«Я смотрела видеотрансляцию публичных слушаний в суде в Страсбурге. Мне кажется, что те вопросы, которые поставили судьи сторонам, свидетельствуют о понимании судом нашей позиции. Стыдно и досадно было слышать комментарии правительства о том, что Европейский Суд будто бы не должен рассматривать дело Луценко, о неприемлемости жалобы Луценко... Такую позицию может занять лишь тот, кому уже ничего сказать по существу. Нечем крыть украинскому правительству в Европейском суде», - объяснила жена Луценко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Европейский суд начал рассмотрение дела «Луценко против Украины».