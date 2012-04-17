Европейский суд начал рассмотрение дела «Луценко против Украины»

Сегодня в 10.00 по киевскому времени началось заседание Европейского суда по правам человека, который рассматривает жалобу экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

По делу «Луценко против Украины» бывший министр обжалует свой арест и содержание под стражей.

«Дело «Луценко против Украины» касается жалобы на то, что его арест и решение о его взятии под стражу были незаконными, и что он не был проинформирован о причинах его ареста», - отмечается в сообщении суда.

Слушания проводятся открыто, но дальнейшее обсуждение дела состоится в закрытом режиме.

Ю.Луценко в суде представляют адвокаты Игорь Фомин и Валентина Теличенко, говорится в сообщении.