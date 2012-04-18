Яценюк снова обивает пороги Качановской колонии

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты А.Яценюк зашел на территорию исправительного заведения.

Перед этим А.Яценюк напомнил, что он обращался к генеральному прокурору Украины с просьбой разрешить встречу с Ю.Тимошенко. В то же время генпрокурор, как сказал А.Яценюк, направил его для решения этого вопроса в прокуратуру Харьковской области. Там, в свою очередь, перенаправили в Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области. А.Яценюк отметил, что в Управлении ГПтСУ в Харьковской области ему сказали, что решает вопрос допуска к Ю.Тимошенко начальник Качановской колонии.

«То есть, они перекладывают ответственность на наименьшего чиновника в системе пенитенциарной службы. Если бы генпрокурор хотел дать разрешение, то нас бы давно пустили», - сказал А.Яценюк. Он отметил, что сейчас планирует встретиться с начальником Качановской исправительной колонии Иваном Первушкиным и требовать у него разрешения встретиться с Ю.Тимошенко в колонии, именно в камере, где она отбывает наказание.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк обратился к генпрокурорус заявлением относительно встречи с Ю.Тимошенко, которая находится в Качановский исправительной колонии № 54 Харькова.

А.Яценюк заявлял, что во время встречи планируется обсудить вопросы процесса объединения оппозиции и выйти на окончательно согласованный формат участия в выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года.

В то же время в ГПУ заявили, что не имеют полномочий для предоставления разрешения на встречу с Ю.Тимошенко.

В Генпрокуратуре сказали, что обращаться за разрешением о встрече адвокаты, родственники, близкие и знакомые осужденных должны в Государственную пенитенциарную службу.