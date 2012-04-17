У Яценюка говорят, что ГПУ прикидывается дурочкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, как отметили в «Фронте змін», в ГПУ заявили о том, что соответствующее разрешение не предоставлено в связи с отсутствием у Генеральной прокуратуры Украины соответствующих полномочий.

В то же время в партии подчеркнули, что эта позиция необоснованна, поскольку Генеральная прокуратура Украины осуществляла производство по уголовному делу Ю.Тимошенко.

Кроме того, согласно статье 5 Закона Украины «О прокуратуре», одной из функций органов прокуратуры является надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан, отметили в «Фронте змін».

Таким образом, Генеральная прокуратура Украины, как орган, осуществляющий производство по уголовному делу относительно Ю.Тимошенко, имел законные полномочия для предоставления соответствующего разрешения на свидание, убеждены в политической партии.

Кроме того, напомнили там, Генеральная прокуратура Украины уже предоставляла разрешение на встречу с Ю.Тимошенко и Юрием Луценко, в частности, депутатамЕвропарламента, Уполномоченному Федерального правительства Германии по правам человека Маркусу Ленингу.

Как сообщалось, 6 апреля А.Яценюк обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины, в котором просил обеспечить предоставление разрешения на свидание 17 апреля с Ю.Тимошенко. Однако в этой просьбе было отказано, поскольку по состоянию на вечер 17 апреля Генеральной прокуратурой так ине было предоставлено официального разрешения на свидание.

В свою очередь в Генпрокуратуре сказали, что обращаться за разрешением на встречу адвокаты, родственники, близкие и знакомые осужденных должны в Государственную пенитенциарную службу.