Тюремщики рассказали как водили важного немца по Киевскому СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, М.Льонинга во время посещения сопровождали начальник управления ГПтС Украины в Киеве и Киевской области О.Сайко и новый руководитель Киевского СИЗО П.Голубовский.

М.Ленинг имел возможность ознакомиться с особенностями деятельности учреждения, получить полную информацию о различных категориях лиц, которые сейчас содержатся в учреждении. Он посетил камеру, в которой содержится экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, и палату медико-санитарной части СИЗО, в которой находилась экс-премьер Юлия Тимошенко. Кроме того, уполномоченный правительства ФРГ осмотрел корпус для содержания арестованных женщин.

Отдельное внимание во время встречи и посещения Киевского СИЗО было уделено вопросу организации предоставления медицинской помощи заключенным. М.Ленинг был проинформирован об особенностях лечебного процесса в учреждении в целом, а также в отношении отдельных лиц, в частности относительно обследования и лечения Ю.Луценко. Он лично ознакомился с условиями, которые созданы в Киевском СИЗО для лечения Ю.Луценко, а также других заключенных.

После этого М.Ленинг отбыл в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где сейчас находится Ю.Луценко, для личной с ним встречи.