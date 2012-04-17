Генпрокуратура не пустила Яценюка к Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины отказалась предоставить народному депутату, лидеру партии «Фронт Змин» Арсению Яценюку разрешение на встречу сегодня с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змин».

В сообщении отмечается, что «Фронт Змин» считает «отказ Генеральной прокуратуры политически мотивированным и направленным на срыв процесса объединения оппозиции в Украине».

В пресс-службе отметили, что, несмотря на отказ Генпрокуратуры, А.Яценюк все равно будет принимать все меры для встречи с Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля А.Яценюк обратился к генпрокурору с заявлением о встрече с Ю.Тимошенко, которая находится в Качановской исправительной колонии № 54 Харькова.

А.Яценюк заявлял, что во время встречи лидеры «Фронта Змин» и ВО «Батькивщина» планировали обсудить вопрос процесса объединения оппозиции и выйти на окончательно согласованный формат участия в выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года.