Янукович ждет официального приглашения от Путина
17:45, 16 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поедет в Москву на церемонию инаугурации избранного Президента РФ Владимира Путина, если получит официальное приглашение.
|Янукович еще не получал приглашения от Путина
Президент Украины заметил, что пока такого приглашения не получал.
«Пока его мы официально не получили, хотя неофициально такой разговор состоялся между нашими внешними ведомствами», - сказал В.Янукович.
Как сообщал УНИАН, инаугурация В.Путина состоится 7 мая.
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