Янукович ждет официального приглашения от Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам.

Президент Украины заметил, что пока такого приглашения не получал.

«Пока его мы официально не получили, хотя неофициально такой разговор состоялся между нашими внешними ведомствами», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, инаугурация В.Путина состоится 7 мая.