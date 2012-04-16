Янукович ждет официального приглашения от Путина

17:45, 16 апреля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поедет в Москву на церемонию инаугурации избранного Президента РФ Владимира Путина, если получит официальное приглашение. 

Янукович Путін
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал в интервью журналистам.

Президент Украины заметил, что пока такого приглашения не получал.

«Пока его мы официально не получили, хотя неофициально такой разговор состоялся между нашими внешними ведомствами», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, инаугурация В.Путина состоится 7 мая.

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