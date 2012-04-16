Янукович и Король Иордании обменялись комплиментами

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с Королем Иордании Абдаллой ІІ бин Хусейном.

По его словам, реализация договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита в Украину Короля Иордании, позволила значительно улучшить сотрудничество между странами.

"Все наши договоренности движутся, нам необходимо расширять круг вопросов, перспектива их решения вдохновляет нас на дальнейшее развитие отношений. Мы рассматриваем Иорданию как важного партнера Украины на Ближнем Востоке ", - отметил В.Янукович.

Он приветствует тот факт, что между странами активно строится правовая база для сотрудничества, а фундаментом договорной базы, по словам В.Януковича, является доверие друг к другу.

Президент Украины выразил надежду, что взаимный интерес стран будет продолжаться.

"Большинство вопросов, которые мы начали обсуждать, они уже находятся в стадии выполнения проектной базы", - сказал В.Янукович, выразив надежду, что этот визит придаст новый толчок развитию украинско-иорданских отношений.

По его словам, для Украины интересно сотрудничество с Иорданией в космической, машиностроительной, военно-технической отраслях, в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

В свою очередь, Король Иордании Абдалла ІІ заметил, что сегодня страны отмечают 20-ю годовщину установления дипломатических отношений. "Я прекрасно помню тот чудесный и острый визит, который состоялся в прошлом году в Украину, и хочу отметить, что никогда не слышал такого прекрасного исполнения иорданского гимна как в Украине", - сказал он.

По словам Абдаллы ІІ, визит Президента Украины в Иорданию свидетельствует, что страны стремятся улучшить двусторонние отношения, которые, по мнению Короля, имеют стратегический характер.

Он выразил надежду, что проведение украинско-иорданского бизнес-форума будет способствовать улучшению экономического сотрудничества между странами.

Важным, по мнению Абдаллы ІІ, является также сотрудничество Украины и Иордании в образовательной сфере. Он напомнил, что на сегодняшний день в Украине обучается свыше 2,5 тыс. иорданских студентов, 1,5 тысячи из которых женаты на украинках, что, по мнению Короля, свидетельствует об особых отношениях между странами.