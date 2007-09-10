Яценюк: Не трогайте Черноморский флот

Министр иностранных дел Украины, третий номер в избирательном списке блока «Наша Украина - Народная самооборона» Арсений ЯЦЕНЮК констатирует, что МИД удалось деполитизировать вопрос базирования Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире Севастопольской государственной телерадиокомпании.

«За последние шесть месяцев моей работы в должности министра иностранных дел прошло определенное успокоение ситуации вокруг Черноморского флота», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, МИД удалось деполитизировать переговорный процесс между Украиной и Россией по Черноморскому флоту.

«То есть, те вещи, которые заявлялись - о досрочном выводе ЧФ РФ, пересмотре аренды, мной были дезавуированы, и в силу очень многих причин. Первое и ключевое: если Украина европейское государство, то мы должны полностью соблюдать все международные договора. Таким образом, если в договоре написано - 2017 год, никто сегодня не может ставить вопрос о досрочном выводе флота. Точно так же, как и на повестке дня не стоит вопрос о продлении этого срока», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о перспективе пересмотра сроков и стоимости аренды объектов для ЧФ РФ, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Уже все подписано. Это может нравиться или не нравиться, но его надо выполнять».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «со своим коллегой ЛАВРОВЫМ мы очень динамично проводим переговоры, в том числе и по урегулированию целого ряда проблем и вопросов, которые касаются базирования Черноморского флота: начиная с действий в чрезвычайных ситуациях и объективно заканчивая инвентаризацией. Но это процесс, который проходит исключительно дипломатическим путем, при закрытых дверях, в спокойной, дружественной, иногда жесткой, и все равно прагматичной обстановке».