В интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос относительно украинских перспектив в Европе, Солана сказал: «Для меня Украина - одна из самых больших фрустраций моей жизни. Я был задействован в переговорах во время Оранжевой революции. Оранжевый период начинался красиво, но это длилось очень коротко. Война между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко была очень тяжелой и жестокой. В настоящее время мы имеем Ющенко, который сидит дома, потеряв всю политическую силу, и Юлию Тимошенко, которая сидит в тюрьме. Янукович, который проиграл первые выборы, в настоящее время является президентом страны».

Солана: Украина - одна из самых больших фрустраций моей жизни