Янукович - украинцам: Христос Воскрес!
20:18, 14 апреля 2012Политика
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Президент Украины поздравил соотечественников со светлым Воскресением Христовым.
Виктор Янукович сегодня - в Лавре
Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Пасха - это праздник любви и возрождения, символ нашего спасения. В этот день мы вместе молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью. Мы просим Всевышнего защитить Украину и даровать счастье и уверенность в будущем. Желаю всем нам терпения и веры в собственные силы. Желаю каждой украинской семье мира, благополучия и согласия. Христос Воскрес!».
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