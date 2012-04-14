Янукович - украинцам: Христос Воскрес!

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Пасха - это праздник любви и возрождения, символ нашего спасения. В этот день мы вместе молим Бога наполнить наши сердца светом и радостью. Мы просим Всевышнего защитить Украину и даровать счастье и уверенность в будущем. Желаю всем нам терпения и веры в собственные силы. Желаю каждой украинской семье мира, благополучия и согласия. Христос Воскрес!».