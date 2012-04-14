Аваков не видит необходимости просить политического убежища

Экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков не намерен просить политического убежища за границей. Об этом он заявил в интервью Левому берегу.

«На сегодняшний день я ни в одном государстве Европы не обращался к властям с просьбой о политическом убежище», сказал Аваков, и уточнил, что не видит пока в этом необходимости.

Политик отметил, что нарушения визового режима с его стороны нет, юристы говорят, что все развивается в правовой плоскости и волноваться не о чем.

«С точки зрения здешних законов, разновидностей защиты прав человека со стороны государства, в том числе политического убежища может быть несколько. И не все они укладываются в традиционные схемы нашего представления об этих механизмах в по-настоящему демократическом обществе», - поведал Аваков.

«В любом случае, уже имеющееся решение суда – оно сейчас у меня на руках – по сути своей - беспрецедентно. Тут указано, что я отпущен без всяких ограничений. Единственное обязательство – участвовать в судебном процессе. То есть, я нахожусь на территории Италии легально, могу свободно передвигаться, ни о каком домашнем аресте, иных ограничений – как нагло соврала ГПУ - речь вообще не идет. Я еще подумаю, посоветуюсь с адвокатами и, не исключено, предъявлю нашим органам иск за распространение подобной ложной информации. Надоело это сплошное вранье..», - говорит экс-губернатор.