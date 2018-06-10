Адвокат Авакова прогнозирует отказ в экстрадиции

10 апреля Римский суд заслушал вопрос относительно избрания меры пресечения для бывшего губернатора Харьковской области Арсена Аракова. Суд должен был определиться относительно того, в каком состоянии бывший украинский губернатор будет ожидать другого суда – относительно своей возможной экстрадиции в Украину: свободным человеком, или под домашним арестом. Решение суда стало известно лишь 12 апреля, однако его интерпретации адвокатами Авакова и украинской прокуратурой отличались кардинально. Мы попросили разъяснить решение римского суда адвоката Коррадо Оливьеро.

Господин Адвокат, какая правовая ситуация господина Авакова согласно итальянского законодательства на данное время?

Господин Аваков в данный момент является свободным человеком, который ожидает решения суда относительно его экстрадиции. Нет никакого ограничения его личной свободы.

Украинская прокуратура распространила 12 апреля информацию со ссылкой на компетентные органы Италии, согласно которой Арсен Аваков находится под домашним арестом. Отвечает ли действительности эта информация?

Эта новость является полностью фальшивой. Хочу отметить, что лишь судья компетентен в вопросе ограничения свободы, и он его освободил из-под стражи, не наложив никакого ограничения. И я предоставляю Вам копию этого решения суда (см. ниже), где в резолютивной части сказано следующее: «(Суд – УНИАН) отзывает меру пресечения содержания под стражей, примененную к Авакову Арсену, личные данные которого указаны выше, постановляя его освободить, если он не заключен под стражу за другое (другие мотивы – УНИАН)». Как видите - нет ни одного упоминания о домашнем аресте.

Какова последующая процедура процесса экстрадиции и сколько она может продлиться?

На данный момент состоялось заседание относительно ограничения свободы, и судья освободил господина Авакова. Теперь должны перевести документы, какие пришедшие из Украины, на итальянский язык специалисты в Министерстве юстиции, после чего Министерство направляет настоящие документы в римский апелляционный суд и начинается судебный процесс, в котором будет представлено также адвокатом государство Украина.

Ваш прогноз относительно возможной экстрадиции господина Авакова в Украину?

Я прогнозирую, что будет отказ в экстрадиции, потому что уже в этом решении суда изложены определенные принципы, на основе которых можно ожидать отказа в экстрадиции.

Оригинал решения суда

Записал Олесь Городецкий, председатель Христианского общества украинцев в Италии.