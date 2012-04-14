Адвокат: Убийца Щербаня не даст показаний против Тимошенко

Исполнитель убийства депутата и бизнесмена Евгения Щербаня Вадим Болотских не будет изменять свои свидетельства, чтобы указать на причастность к делу бывших руководителей правительства Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» (№14, 13-20 апреля) заявил адвокат Дмитрий Поезд, который защищал В.Болотских во время досудебного следствия в 2001-2003 годах.

На вопрос, может ли киллер изменить свои показания, адвокат заявил: «Болотских пошлет их на три буквы. Он ждет, когда его переправят в Россию. И понимает, что его будут оберегать и он будет жив до тех пор, пока не даст показаний на Лазаренко и Тимошенко. У него есть шанс выиграть время, и он это понимает».

«Так что здесь прокуратуре ничего не светит - Болотских не будет давать ложных свидетельств», - добавил Д.Поезд.

Адвокат напомнил, что луганский Апелляционный суд не нашел состава преступления ни в действиях П.Лазаренко, ни в действиях Ю.Тимошенко.

«Теперь необходимо возобновлять следственные мероприятия. Допросить того же Лазаренко, проверить информацию. И это при том, что представители Генпрокуратуры утверждают: как только Лазаренко ступит на украинскую землю, его арестуют. Вопрос - кто же так делает? Мне кажется, кое-кто в этой стране очень боится возвращения Лазаренко. Кстати, США теперь не дадут разрешения на его допрос. У них совсем другие законы. Нужно было его допрашивать тогда, когда шло следствие. А теперь прокуратуру ожидает разочарование», - отметил он.