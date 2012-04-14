Как отмечали Пасху в Украинской повстанческой армии

В Тернополе в казематах Музея политзаключенных открыли выставку пасхальных открыток воинов УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке также представлены фотографии празднования повстанцами Пасхи и бофоны (деньги УПА – УНИАН) с пасхальными мотивами.

Сюжеты открыток разнообразны: тризуб, оплетенный ивовой лозой, маленькая девочка передает воину УПА возле леса писанку, воины УПА на гаевках в селе, при этом один из них стоит на страже, ангел держит на руках раненного повстанца.

«В основном все эти открытки печатались за границей. В их выпуске принимал участие провод ОУН (б)», – отметил старший научный сотрудник Музея политзаключенных Игорь Олещук. Но есть на выставке и открытки ручной работы, которые изготовляли политзаключенные в лагерях и отправляли поздравления родственникам.

В экспозиции представлены фотографии с празднования воинами УПА Пасхи в лесу в 1949-м, 1950-м и 1951 годах, а также фоторепортаж с первого освящения пасх украинским священником на спецпоселении в 1955 году в Коми АССР.

На выставке можно ознакомиться и с приказом командования УПА, в котором повстанцев в 1946 году командиры поздравляют с Пасхой и призывают к твердости духа в освободительной борьбе.

Выставка продлится две недели.