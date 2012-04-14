Как отмечали Пасху в Украинской повстанческой армии
В Тернополе в казематах Музея политзаключенных открыли выставку пасхальных открыток воинов УПА.
В Тернополе в казематах Музея политзаключенных открыли выставку пасхальных открыток воинов УПА.
Как передает корреспондент УНИАН, на выставке также представлены фотографии празднования повстанцами Пасхи и бофоны (деньги УПА – УНИАН) с пасхальными мотивами.
Сюжеты открыток разнообразны: тризуб, оплетенный ивовой лозой, маленькая девочка передает воину УПА возле леса писанку, воины УПА на гаевках в селе, при этом один из них стоит на страже, ангел держит на руках раненного повстанца.
«В основном все эти открытки печатались за границей. В их выпуске принимал участие провод ОУН (б)», – отметил старший научный сотрудник Музея политзаключенных Игорь Олещук. Но есть на выставке и открытки ручной работы, которые изготовляли политзаключенные в лагерях и отправляли поздравления родственникам.
В экспозиции представлены фотографии с празднования воинами УПА Пасхи в лесу в 1949-м, 1950-м и 1951 годах, а также фоторепортаж с первого освящения пасх украинским священником на спецпоселении в 1955 году в Коми АССР.
На выставке можно ознакомиться и с приказом командования УПА, в котором повстанцев в 1946 году командиры поздравляют с Пасхой и призывают к твердости духа в освободительной борьбе.
Выставка продлится две недели.