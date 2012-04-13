Литвин намекает, что у него уже язык болит от «прошу» и «благодарю»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По его словам, по поводу УПК “мнения полярные, оценки критические”. “Я понимаю, что доминирует политическая составляющая, я понимаю, что это не совершенный документ, но, вместе с тем, я думаю, что нужно посмотреть на целостный текст, который будет проработан по результатам голосования в Верховной Раде Украины” - добавил спикер.

В.Литвин отметил, что в УПК “есть ряд существенных позитивных моментов”. По его словам, этот компромиссный документ позволит изменить ситуацию во взаимоотношениях гражданина и правоохранительной системы. Он считает, что применение норм Кодекса будет способствовать уменьшению количества людей, находящихся в местах лишения свободы и в следственных изоляторах, а также изменит отношение граждан к судебной системе, которая из “карательного органа” должна была бы превратиться в систему защиты прав человека и гражданина, которая бы устанавливала истину. В то же время спикер добавил, что “есть определенные недостатки, есть определенные риски, есть определенные вызовы, и они лежат не в плоскости, собственно, законодательства, а в том, насколько готовы к работе над этим документом будут правоохранительные органы”.

По его словам, проблема в том, “насколько неповоротливая наша правоохранительная система готова переориентироваться с карательной на защитную функцию”. При этом председатель ВР отметил, что “для этого дается определенное время, чтобы подготовились соответствующие структуры и институты».

В.Литвин также отметил, что после технико-юридической доработки УПК, после завершения подготовки его для передачи на подпись Президенту Украины “я предложу, чтобы его сразу обнародовали”, чтобы можно было, в случае, “если возникнут определенные коллизии или моменты”, к введению его в действие устранить «несоответствия и пробелы, другие негативные моменты”.

На вопрос относительно действий оппозиции во время принятия УПК, В.Литвин отметил, что пытается как председатель Верховной Рады “свои оценки, свое обращение, иногда даже свое виденье держать при себе, имея в виду главное - поддержать хотя бы на минимальном уровне диалог, покой и возможность принятия решений”. “Заблокировать трибуну, находиться в ссоре в результате взаимных обвинений ума много не нужно”, - отметил он. При этом спикер добавил: “Я подсчитал, что на протяжении дня во время общения с депутатами я говорю до 500 раз “прошу” и “благодарю”.