Янукович разрешил вузам распоряжаться заработанными деньгами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, 12 апреля во Львове во время встречи Президента Украины с представителями интеллигенции ректоры львовских высших учебных заведений обратились к главе государства с просьбой подписать закон о внесении изменений в Закону «Об осуществлении государственных закупок» относительно упрощенной процедуры закупок товаров, работ и услуг высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.

По словам ректоров львовских вузов, им стало известно о том, что главе государства поступили предложения ветировать этот закон.

Сегодня В.Янукович подписал закон, который, в частности, дает возможность высшим учебным заведениям использовать на развитие средства, которые они зарабатывают, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок», которым упрощена процедура закупок товаров, работ и услуг высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.

В законе закрепляется норма относительно неприменения процедуры тендерной закупки к приобретению (закупки) товаров, работ и услуг за счет собственных средств высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. То есть, университетам предоставляется возможность без тендерных ограничений использовать собственные поступления, заработанные самими университетами.