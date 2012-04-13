Янукович разрешил вузам распоряжаться заработанными деньгами
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предоставляющий высшим учебным заведениям возможность использовать на развитие средства, которые они зарабатывают.
|Виктор Янукович подписал закон
По словам ректоров львовских вузов, им стало известно о том, что главе государства поступили предложения ветировать этот закон.
Сегодня В.Янукович подписал закон, который, в частности, дает возможность высшим учебным заведениям использовать на развитие средства, которые они зарабатывают, сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок», которым упрощена процедура закупок товаров, работ и услуг высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.
В законе закрепляется норма относительно неприменения процедуры тендерной закупки к приобретению (закупки) товаров, работ и услуг за счет собственных средств высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. То есть, университетам предоставляется возможность без тендерных ограничений использовать собственные поступления, заработанные самими университетами.