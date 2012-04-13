Вертолет с министром обороны Саламатиным осуществил аварийную посадку
Вертолет Ми-8 с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным на борту осуществил аварийную посадку в Житомирской области из-за неисправности в топливной системе.
Об этом сообщает ТСН.
Инцидент произошел, когда глава оборонного ведомства возвращался из Ровенской области, где он находился с инспекционной поездкой в частях 13-го армейского корпуса.
По информации пресс-службы Минобороны, в вертолете находился Саламатин и представители руководства оборонного ведомства, которые возвращались из Ровенского гарнизона. В результате инцидента никто не пострадал.
Вынужденную посадку вертолет осуществил вблизи населенного пункта Симоны.
"Это событие еще раз засвидетельствовало необходимость кардинальных изменений в техническом переоснащении Вооруженных сил. То, что мы наследовали после многих лет сплошной разрухи и безответственности отдельных должностных личностей, не выдерживает никакой критики. Как только появилась возможность летчикам больше и интенсивнее летать, сразу же появились устаревшие проблемы в техническом состоянии авиатехники ", - прокомментировал министр обороны этот инцидент.