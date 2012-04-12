Адвокат считает, что Иващенко «заказали»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения суда в интервью журналистам заявил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Апелляцию, конечно, будем подавать в течение 15 дней», - сказал он.

По словам адвоката, приговор и ход судебных заседаний свидетельствуют - правосудие в Украине закончилось.

По словам Б.Нечипоренко, в приговоре В.Иващенко суд фактически продублировал обвинительное заключение. Тем более, сказал адвокат, нормальный суд за двое суток физически подготовить обоснованный приговор не может.

Б.Нечипоренко также отметил, что его подзащитный никаких незаконных действий не совершал, никакого состава преступления в его действиях нет, поскольку он не имел никакого отношения к реализации имущества Феодосийского судомеханического завода.

«Дело явно заказное. С ним просто решили расправиться таким способом», - подчеркнул адвокат.