Председателем Счетной палаты избрали Магуту
13:57, 12 апреля 2012Политика
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За кандидатуру Р.Магуты проголосовали 243 народных депутата, 14 были против.
|Роман Магута возглавит Счетную палату
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, член счетной комиссии Верховной Рады Александр Стоян.
По его словам, за кандидатуру Р.Магуты проголосовали 243 народных депутата, 14 были против.
Официально результаты голосования будут объявлены на заседании парламента.
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