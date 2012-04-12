Председателем Счетной палаты избрали Магуту

Роман Магута избран председателем Счетной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины, член счетной комиссии Верховной Рады Александр Стоян.

По его словам, за кандидатуру Р.Магуты проголосовали 243 народных депутата, 14 были против.

Официально результаты голосования будут объявлены на заседании парламента.