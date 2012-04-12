Комитет ВР провалил кандидатуру Лутковской

Парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений не поддержал вчера кандидатуру уполномоченного правительства Украины в Европейском суде по правам человека Валерии Лутковской на пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

По мнению народных депутатов, опыт ее правозащитной деятельности недостаточен для работы Омбудсменом.

Издание отмечает, что несмотря на решение комитета, кандидатура В.Лутковской будет вынесена на голосование в парламент 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на должность Омбусдмена были выдвинуты две кандидатуры – Евгения Захарова, который набрал 134 голоса, и В.Лутковской, которую поддержали 212 депутатов. Таким образом, избрание Уполномоченного ВР по правам человека не состоялось.

Позже Е.Захаров заявил, что не будет повторно баллотироваться на должность Омбудсмена.