Комитет ВР провалил кандидатуру Лутковской

09:41, 12 апреля 2012
Политика
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Профильный комитет ВР не поддержал кандидатуру Лутковской на должность Омбудсмена

Валерия Лутковская

Парламентский комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений не поддержал вчера кандидатуру уполномоченного правительства Украины в Европейском суде по правам человека Валерии Лутковской на пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

По мнению народных депутатов, опыт ее правозащитной деятельности недостаточен для работы Омбудсменом.

Издание отмечает, что несмотря на решение комитета, кандидатура В.Лутковской будет вынесена на голосование в парламент 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на должность Омбусдмена были выдвинуты две кандидатуры – Евгения Захарова, который набрал 134 голоса, и В.Лутковской, которую поддержали 212 депутатов. Таким образом, избрание Уполномоченного ВР по правам человека не состоялось.

Позже Е.Захаров заявил, что не будет повторно баллотироваться на должность Омбудсмена.

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