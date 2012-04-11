У спикера ВР Крыма всего 4 автомобиля и 6000 м кв. недвижимости

Такая информация содержится в обнародованной на сайте крымского парламента декларации.

В собственности В.Константинова - две квартиры площадью 60,1 и 106,9 кв. м и 5 объектов имущества общей площадью больше 6,1 тыс. кв. м.

В.Константинов владеет 4 автомобилями: Chevrolet Corvette 2008 года выпуска с объемом двигателя 5,8 тыс. куб. см, BMW 2010 года выпуска - 4,4 тыс. куб. см, Jeep Wrangler 2008 года выпуска - 3,8 тыс. куб. см, Lexus 2003 года выпуска - 3,3 тыс. куб. см.

На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у главы парламента Крыма лежат 584 тыс. грн.

Между тем, журнал "Фокус" ранее включил В.Константинова в ТОП-200 богачей Украины, отдав ему 87-е место и оценив доход в 137,3 млн долларов.

"Константинов отрицает свою нынешнюю причастность к приписываемым ему строительным компаниям и уверяет, что занимается исключительно "общественной работой". Но именно структурам "Укрросбуда" государство доверяет миллионные бюджетные подряды. За последний год близкие к Константинову фирмы выигрывали тендеры на самые разнообразные работы - от строительства детских садов и проектирования театра до реставрации памятника и капитального ремонта симферопольских тротуаров", - писал журнал в конце марта.