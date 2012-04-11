В Киеве проломили череп еврею - община требует расследования

Об этом сообщает сайт «Киев еврейский».

По информации сайта, 25-летний ученик киевской ешивы при синагоге Бродского, прибывший на учебу в Киев по рекомендации луганского раввина, вышел из синагоги в час ночи после празднования и не вернулся. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения синагоги, молодой человек выходил из синагоги в кипе.

Трагический инцидент произошел с ним после часа ночи 8 апреля в центре Киева на Бессарабской площади. Скорая помощь подобрала пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с проломленной головой только в 7 утра 8 апреля и, по не выясненным причинам, не сообщила об этом в милицию.

Главный раввин Украины Моше Асман и члены ешивы разыскивали юношу больше суток. И только 9 апреля обнаружили в реанимации городской больницы №17. Юноша находился в критическом состоянии.

По информации сайта, врачи уверены, что на парня было совершено нападение и он был зверски избит, в результате чего у него проломлен череп и диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

Но сейчас в милиции пытаются классифицировать произошедшую трагедию как несчастный случай, якобы молодой человек сам упал с высокого парапета, и в результате этого получил травму, отмечает сайт.

Еврейская община Киева будет требовать от правоохранителей максимально тщательного расследования этой трагедии.

На протяжении двух дней решался вопрос о транспортировке пострадавшего в Израиль, и сегодня стало известно, что А.Гончаров уже находится в медицинском центре Тель-Авива. Он был доставлен туда на частном спецсамолете, оснащенном реанимационным оборудованием.