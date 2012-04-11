Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания КСД сообщил заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко.

«Учитывая решение Конституционного Суда, КСД продлил срок согласования единых кандидатов-мажоритарщиков от оппозиции, чтобы завершить его до проведения форума оппозиционных сил», - сказал он.

Н.Томенко также добавил, что была подтверждена дата проведения этого форума - 12 мая.

Во время заседания КСД также были приняты три документа. В частности, заявление КСД относительно того, что власть через Конституционный Суд и принятие ряда законов пытается изменить правила проведение выборов. «КСД отмечает страх власти проиграть избирательную кампанию и поэтому власть делает все, чтобы обеспечить свою победу», - сказал Н.Томенко, добавив, что оппозиция сделает все, чтобы не допустить такой ревизии.

Кроме того, добавил он, было принято обращение КСД к европейским структурам относительно заангажированности заявления ГПУ о причастности Юлии Тимошенко к убийству депутата Евгения Щербаня. Третьим документом, добавил вице-спикер, стало обращение к FATF относительно состояния борьбы с коррупцией в Украине. «КСД констатирует наличие злоупотреблений со стороны государственной власти и обращается с требованием к FATF вести жесткий мониторинг ситуации в Украине относительно борьбы с коррупцией и отмыванием грязных средств», - сказал Н.Томенко.