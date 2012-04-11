Евгения Тимошенко: итальянское правосудие будет на нашей стороне

Суд определяет меру пресечения для бывшего губернатора Харьковской области, лидера Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена Авакова.

Об этом сообщается на сайте Юлии Тимошенко.

"Сегодня мы поняли, что итальянское правосудие, скорее всего, будет на нашей стороне. Мы верим в итальянское правосудие и считаем, что они представляют, какой режим сейчас господствует в Украине и что может ожидать Арсена Авакова в Украине, учитывая то, что происходит с моей мамой", - сказала Е.Тимошенко в интервью «5 каналу».

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Как сообщалось, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 – по той же статье, по которой была осуждена Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января А.Авакова объявили в международный розыск. 25 марта он был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио, Италия).

10 апреля в Риме завершилось судебное заседание по избранию для А.Авакова меры пресечения, однако решение адвокаты на руки не получили.