Яценюк говорит, что прокуратура хочет заменить всех

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк сегодня во время обсуждения во втором чтении проекта УПК в парламенте.

По его словам, «в Украине должен быть честный Уголовный закон, который защищает в первую очередь человека и гражданина, а не прокурора, следователя, милиционера и надзирателя в тюрьме».

А.Яценюк отметил, что, согласно заключению экспертов, в провластной редакции Уголовного кодекса прокурор является «практически ни чем иным, как средством осуществления уголовного преследования». Он добавил, что «полномочия прокурора, предложенные этим кодексом, - это фактически полномочия и государственного обвинителя, и следователя. Не хватает еще полномочий судьи».

А.Яценюк отметил, что предложил поправки к УПК, которые предусматривают восстановления института независимости следователя. «Чтобы прокурор не имел права вмешиваться в сам процесс уголовного преследования, не руководил следователем и не давал ему прямых поручений, за которые следователь, в соответствии с проектом кодекса, еще и будет нести уголовную ответственность», - объяснил он. А.Яценюк требует лишить прокурора полномочий поручать органу досудебного следствия проведение расследований, проведение в установленный прокурором срок следственных действий, а также санкционировать негласные следственные розыскные действия. «Прокурор должен поддерживать государственное обвинение, а не рассказывать следователю, как проводить непосредственно процесс следствия», - добавил он.

А.Яценюк также требует отменить изменения в УПК, согласно которым досудебное расследование начинается не с вынесения постановления, а сразу с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных расследований. «Если сегодня при возбуждении уголовного дела вынесенное постановление можно обжаловать в суде, и таким образом остановить уголовное преследование, то согласно новой редакции - как только дело внесли в реестр, сразу начинается процедура досудебного следствия. Вы ничего не можете с этим сделать», - отметил народный депутат.

А.Яценюк отметил, что внес 191 поправку к УПК, а в целом оппозиция внесла их более тысячи, однако парламентское большинство не поддерживает поправки от оппозиции, даже те, которые одобрены профильным комитетом.