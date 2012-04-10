«Наша Украина» пойдет на выборы только с объединенной оппозицией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, вместо этого «Наша Украина» присоединяется к процессу формирования единого оппозиционного фронта, который совместно принимает участие в парламентских выборах.

В частности, председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин Наливайченко поставил подпись под соглашением КСД, согласно которому партии - члены комитета объединяют свои действия, согласовывают кандидатов в единый список оппозиции и своих представителей на мажоритарные округа. В отношении тех сил, которые не преодолевают 5-процентный избирательный барьер, действует отказ от отдельного похода на выборы в 2012 году.

«Наша Украина» является неотъемлемой и действенной частью объединенной оппозиции. Сегодня мы продемонстрировали готовность действовать и идти вперед ради успеха украинского дела», - сказал В.Наливайченко.

Он напомнил, что «Наша Украина» была создана как площадка для объединения украинских патриотов, поэтому партия последовательно выступала за единство патриотических сил. «Такая позиция отражена в решениях съездов и политических советов партии. Сегодня мы выполняем эти решения», - отметил политик.

«Убежден, что только объединенная оппозиция преодолеет режим коррупционеров и украинофобов», - заявил В.Наливайчеко.

Кроме того, он заявил, что Конституционный Суд перекраивает избирательный закон в интересах власти.

Политик считает, что решение решение Конституционного Суда относительно неконституционности одновременного баллотирования по одномандатному и многомандатному избирательным округам является закономерным следствием полной дискредитации и деморализации этого органа.

«Постановления суда, которые неправомерно ограничили избирательные права трудовых мигрантов и запретили одновременное баллотирование кандидатов в депутаты в мажоритарном округе и пропорциональном списке, являются формальным стартом системного пересмотра избирательного закона в интересах власти», - убежден политик.

По его словам, в парламенте власть предложила «игру в наперстки», создала видимость, что есть призрачный шанс на выигрыш, а отныне даже «игру» прекратила. В такой искривленной реальности нет смысла надеяться на справедливость.

«Угроза – серьезная. Дело заключается не в том, что оппозиции не удастся при таких условиях получить надлежащее представительство в Верховной Раде, а в первую очередь в том, что воля украинских граждан будет искажена и сфальсифицирована», - отметил В.Наливайченко.

Он заметил, что видит только один выход из данной ситуации: проведение безотлагательной встречи всех оппозиционных (и не только парламентских) сил для выработки единого перечня шагов, чтобы остановить замысел Банковой. «Для всех оппозиционеров приоритет может быть только один: как защитить голоса избирателей. Кулуарные переговоры с властью – это ошибка. С такой властью невозможно договариваться. Оппозиции необходимо немедленно сформировать единый штаб и общую правовую команду для защиты честных выборов», - уверен политик.

В.Наливайченко подчеркнул, что власть замахнулась не на политиков, а на будущий выбор людей.

«Я поддерживаю оценки Арсения Яценюка о неминуемых фальсификациях. Мы обязаны объединить все адекватные политические силы, общественные структуры и движения для защиты волеизъявления людей. Нашу позицию должны немедленно довести до международных наблюдателей, чтобы не было очередной иллюзии, что власть готова провести свободные выборы», - заявил В.Наливайченко.