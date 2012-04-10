Особые поручения Пшонки будет выполнять бывший прокурор Донецка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, И.Сагунов родился в 1963 году в г. Макеевка Донецкой области. В органах прокуратуры работает с 1992 года. В разное время занимал должности прокурора Буденновского района г. Донецка, заместителя прокурора г. Макеевки и г. Донецка.

С 2005 по 2006 работал в аппарате прокуратуры Донецкой области. С 2006 года возглавлял прокуратуру Ворошиловского района г. Донецка. На должность прокурора г. Донецка назначен приказом генерального прокурора Украины от 5 апреля.

В пресс-службе уточнили, что прокурор Донецкой области Владимир Вышинский уже представил нового прокурора личному составу прокуратуры Донецка. В пресс-службе также уточнили, что прежний прокурор г. Донецка Александр Ольмезов назначен старшим помощником генерального прокурора Украины по особым поручениям.