Посол США спрашивает, как в Украине нарезают избирательные округа

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии, об этом сказал посол США в Украине Джон Теффт во время встречи с председателем ЦИК Владимиром Шаповалом.

«Все они будут активно участвовать в наблюдении за избирательным процессом в тесном взаимодействии с нашими европейскими коллегами и наблюдателями из ОБСЕ», - сказал посол.

Дж.Теффт сообщил В.Шаповалу, что со стороны Соединенных Штатов Америки существует большой интерес к выборам народных депутатов Украины, которые должны состояться 28 октября 2012 года. В связи с этим он задал пакет вопросов об их организации.

Отдельно был обсужден круг вопросов, касающихся влияния последнего решения Конституционного Суда Украины на голосование избирателей, живущих за рубежом, на ход подготовки к выборам.

В.Шаповал информировал посла о подготовительной работе к предстоящим выборам, проведенной Центральной избирательной комиссией, а также об особенностях избирательного процесса в связи с принятием Закона «О выборах народных депутатов Украины».

Отвечая на вопрос Дж.Теффта об определении границ каждого из 225 мажоритарных избирательных округов, председатель ЦИК отметил, что согласно Закону «О выборах народных депутатов Украины», их нарезка должна состояться до конца апреля. «Предложения относительно конкретных границ будут вносить члены Центральной избирательной комиссии - кураторы каждого из регионов, - подчеркнул В.Шаповал. – Я надеюсь, что это будет обоснованное, вполне взвешенное и юридически чистое решение, которое будет проголосовано после коллегиального обсуждения в комиссии».

В.Шаповал заверил Дж.Теффта в готовности к сотрудничеству во время выборов и пообещал, что ЦИК будет оказывать всевозможное содействие работе международной миссии наблюдения.