Жена Иващенко колотит в двери - ее не пускают на заседание

Судьи Печерского районного суда Киева сегодня продолжили слушание уголовного дела по обвинению бывшего врио министра обороны Украины Валерия Иващенко в конвойной комнате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила жена В.Иващенко Валентина Иващенко.

По словам В.Иващенко, ее муж лежит в этой комнате на носилках.

«Я услышала, как он через двери сказал мне, что конвой не пускает его даже в туалет», - сказала жена.

Сегодня на судебном процессе по делу В.Иващенко должна была начаться стадия дебатов.

Как стало известно журналистам, первыми на дебатах выступает сторона обвинения, которая, как ожидается, в конце своего выступления будет просить суд назначить В.Иващенко и другому подсудимому, который вместе с ним проходит по делу, бывшему управляющему санацией Феодосийского судомеханического завода Сергею Михееву, соответствующую меру наказания.

Жена врио министра обороны Валерия Иващенко Валентина Иващенко после начала заседания по делу ее мужа в конвойной комнате Печерского райсуда Киева, на которое не допустили ни журналистов, ни родственников подсудимого, пыталась попасть в нее с улицы.

Как передает корреспондент УНИАН, она стучала руками в металлические двери и кричала: «Откройте! Что вы делаете? Вы не имеете права так делать!».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, утром В.Иващенко в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗОдля того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд сегодня дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.

Позднее В.Иващенко под конвоем доставила в суд скорая помощь, а заседание по его делу было перенесено из здания Печерского районного суда Киева, расположенного на улице Гайцана, в здание на улице Крещатик.