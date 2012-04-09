Иващенко так плохо, что он не смог прибыть на суд

Бывший врио министра обороны Валерий Иващенко из-за неудовлетворительного состояния здоровья не смог сегодня утром покинуть медчасть Киевского СИЗО, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского районного суда Киева, в котором сегодня должны повторно начаться отложенные в пятницу, 6 апреля, дебаты по его делу.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания начальник конвоя сообщил суду, что В.Иващенко отказался покидать СИЗО.

Комментируя ситуацию, один из трех представителей государственного обвинения прокурор Петр Коваль заявил, что В.Иващенко избрал «неправильную позицию, и тем самым затягивает судебный процесс».

В свою очередь, адвокаты В.Иващенко заявили журналистам, что конвой намеренно неправильно интерпретировал ситуацию.

«Иващенко не не захотел прибыть в суд, а просто физически из-за крайне плохого самочувствия не может этого сделать», - сказал адвокат Борис Нечипоренко.

Заслушав объяснение начальника конвоя, председательствующий в процессе судья Сергей Вовк объявил перерыв в заседании до 10.30, чтобы В.Иващенко могли доставить в суд.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до понедельника, 9 апреля, начало судебных дебатов по уголовному делу по обвинению бывшего врио министра обороны Украины В.Иващенко из-за его отказа участвовать в судебном заседании в связи с резким ухудшением состояния здоровья – усилением боли в позвоночнике.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.