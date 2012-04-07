Присяжнюк прокомментировал слухи об отставке: всегда хорошо быть первым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Присяжнюк сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопрос по поводу появления информации о том, что он является "первым кандидатом, которому угрожает отставка в правительстве".

«Вы знаете - всегда хорошо занимать первые места. Это - первое. Во-вторых - мы четко понимаем, что любые недостатки любого руководителя должны быть проанализированы и должны быть сделаны выводы. В-третьих: я всегда говорил, что все заявления, которые озвучивает Президент Украины Виктор Янукович, нужно внимательно слушать. Сегодня практически все структуры - и Аграрный фонд, и другие структуры - нужно мониторить. И Аграрный фонд в виде «амбара» не является эффективным, теперь усилен контроль за его деятельностью», - отметил министр.

Н.Присяжнюк также добавил, что начатое в Украине реформирование Аграрного фонда направлено на «преобразование его из амбара в финансовый инструмент без злоупотреблений и хищений».

По его словам, деятельность Аграрного фонда «должна быть честной и прозрачной, при этом фонд должен помогать всем аграриям, однако ориентироваться прежде всего на их средний класс».