Яценюка спросили, кто возглавит список объединенной оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат Украины, лидер партии «Фронт змін» Арсений Яценюк.

По его словам, сегодня на совете партии «Фронт змін», где присутствовал первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов, «мы обсудили все технические проблемы объединения».

Он отметил, что необходимо будет выполнить формальности закона и «кому-то нужно будет временно, я подчеркиваю, временно, покинуть ряды своей партии, чтобы возобновить партийное членство после выборов». «Это техническая процедура», - отметил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что партии «Батькивщина» и «Фронт змін» «существовали и будут существовать». «Я надеюсь на то, что когда-то в Украине будет сформирована единая оппозиционная партия, но давайте пока еще выполним задачи минимум», - сказал А.Яценюк.

Также А.Яценюк отметил, что задача объединенной оппозиции на выборах – набрать 226 мандатов и сформировать «демократическое большинство в ВР, назначить спикера от демократического большинства».

По его словам, такое большинство должно «реализовать программу, которая будет обнародована 12 мая на Форуме объединенной оппозиции».

На вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация, что возглавит список объединенной оппозиции А.Яценюк, а вторым и третьим номерами будут, соответственно, Александр Турчинов и Сергей Власенко, А.Яценюк отметил, что на данное время не обсуждался вопрос об очередности в партийном списке. «Что касается номеров в списке, нас этот вопрос меньше всего волнует», - отметил А.Яценюк. По его словам, «этот вопрос не затрагивался».

Как сообщалось, в соответствии с законодательством Украины, участие блоков в выборах в ВР запрещено, а в партийном списке могут быть только либо члены партии, либо внепартийные, но не члены других партий.