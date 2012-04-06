Кузьмин: в Качановской колонии еще 150 таких больных как Тимошенко

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в пятницу.



«Действующее украинское законодательство не предусматривает лечение заключенных за границей, но, кстати, не запрещает», - сказал он.



Р.Кузьмин признал, что переговоры о возможном лечении Ю.Тимошенко в немецкой клинике, по предложению Германии идут, но об их сути он не знает.



«Переговоры идут... Есть предложение немецкой стороны лечить Тимошенко в Германии. Предметом переговоров является лечение Тимошенко за пределами Украины», - сказал он, добавив что переговоры должны идти на уровне министров иностранных дел двух стран.



В то же время Р.Кузьмин отметил, что у прокуратуры нет никаких данных и никаких документов, что Ю.Тимошенко нуждается в срочном оперативном вмешательстве. «Мы не имеем документов о том, что ее состояние здоровья настолько плохое, что ее нужно немедленно вывезти за границу и лечить ее там», - сказал он. Р.Кузьмин отметил, что ему понятное желание Ю.Тимошенко лечиться в Германии. «Желание лечится Юлии Владимировны в Германии понятно. И предложение, которое сделала немецкая сторона оно тоже с точки зрения политической или гуманитарной оправдано», - сказал он.



При этом Р.Кузьмин подчеркнул, что в Качановской колонии еще 150 заключенных с точно таким же диагнозом как у Ю.Тимошенко. «И было бы справедливо отправить в Германию не только Юлию Владимировну, но и еще 150 заключенных той колонии. Это было честно. Я не думаю, что немецкая сторона захочет принять 151 украинского заключенного», - добавил он.



В то же время Р.Кузьмин подчеркнул, что даже если представить, что Ю.Тимошенко может поехать на лечении за границу, без ответа остаются несколько вопросов. В частности, отметил он, кто будет охранять Ю.Тимошенко, поскольку «она же может поехать не на курорт и не в санаторий», кто будет обеспечивать ее безопасность, кто будет отвечать за законность проведения процедур и возможные последствия в случае необеспечения безопасности. «И не маловажный вопрос кто будет платить», - добавил первый замгенпрокурора.