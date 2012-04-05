Макуха: Вопрос о кредите от «Газпромбанка» еще открыт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил заместить министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

«Вопрос обсуждается, но решение пока не принято», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь по процедуре закупки у одного участника кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома».

Кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), ожидаемая стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.