МИД зовет немецких врачей заценить больницу, которую готовят для Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«4 апреля с.г. в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзьот. Послу ФРГ в Украине была передана просьба украинской стороны способствовать прибытию в Украину немецких врачей, которые входили в состав международной медицинской комиссии по обследованию Ю.Тимошенко, с целью определения соответствия условий выбранного украинской стороной медицинского заведения рекомендациям немецких врачей», - говорится в сообщении.

Кроме того, по поручению МИД Украины, Посольство Украины в Германии передало приглашение украинской стороны руководству и врачам клиники «Шарите».

«Мы надеемся, что немецкие врачи смогут безотлагательно прибыть в Украину. Оперативное решение этого вопроса позволит в максимально сжатые сроки начать рекомендуемое врачами обследование и лечение Ю.Тимошенко в специализированном медицинском заведении за пределами Качановской колонии», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сегодня сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного учреждения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Р.Моисеенко отметила, что экс-премьер-министр определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзализныци» после того, как это заведение оценят немецкие медики, которые проводили ее медицинский осмотр, и после консультаций с защитниками.

«Для того, чтобы определиться, в какую именно больницу она будет госпитализирована, она ожидает приезда немецких специалистов», - сказала Р.Моисеенко.

При этом она отметила, что на сегодняшний день немецкие врачи не обращались в Минздрав для согласования своего визита.