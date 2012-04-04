А у Януковича рассказали, о чем говорили с директором Freedom House (фото)
Президент Украины Виктор Янукович и исполнительный директор Freedom House Дэвид Креймер обсудили широкий круг вопросов относительно политических процессов в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства, во время полуторачасового разговора стороны провели плодотворную дискуссию по широкому кругу вопросов, касающихся политических процессов современной Украины.
Президент обратил особое внимание на реформирование системы криминальной юстиции. В.Янукович в частности отметил, что в парламенте уже прошел первое чтение проект нового Уголовного процессуального кодекса.
Среди прочего, глава государства и исполнительный директор Freedom House также коснулись вопроса выборов в Верховную Раду Украины осенью этого года. Президент отметил, что парламентские выборы пройдут честно и прозрачно.
Кроме того, В.Янукович и Д.Креймер обсудили пакет вопросов украинской и международной проблематики.