Кличко просчитал, как выгоднее идти на выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", В.Кличко призвал оппозиционеров отказаться от категорической риторики в стиле «тот, кто не с нами, тот против нас».

По словам политика, сегодня, по данным социологических опросов, рейтинг «УДАРа» составляет приблизительно 7%. «Но при этом объединение «УДАРа» с тем же «Фронтом Змін», у которого 10% рейтинга, дает не 17%, а только 13%. Подобная картина и с «Батькивщиной». То есть, мы математически теряем, и это связано со многими факторами. В частности, с разной идеологической платформой», – отмечает В.Кличко.

«Поэтому мы должны четко понимать, какова наша цель. Объединение ради объединения? Или ради победы? Считаю, что нашей главной целью является формирование большинства в будущем парламенте», – убежден лидер «УДАРа». Поэтому, объяснил он, «УДАР» принял решение идти на парламентские выборы отдельно, а уже сейчас подписать соглашение о сотрудничестве с другими демократическими силами в будущей ВР.

Политик также призвал коллег по оппозиции прекратить критику и взаимные обвинения внутри демократического лагеря. В.Кличко считает, что необходимо придерживаться принципа отказа от взаимной борьбы, решать дискуссионные вопросы за круглым столом, а не публично поливать друг друга грязью. Это играет в пользу власти, убежден лидер «УДАРа».

Отвечая на вопрос журналистов, трудно ли привыкнуть к правилам игры в украинской политике, В.Кличко сказал: «К шантажу и «броскам» со стороны коллег привыкнуть невозможно. Я всегда говорил, что украинская политика – это как бои без правил. Кто хитрее, кто изобретательнее, тот выигрывает. Но обманом ничего не достигнешь, это кратковременная стратегия. Поэтому самое главнее для меня – это репутация, которую нужно завоевывать долго, а потерять можно довольно быстро», – отметил В.Кличко.