Попов подарил многодетной семье иномарку

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сергей и Наталия Гедз воспитывают 10 детей, из них двое – биологические, двое – усыновленные и шестеро приемных детей, которые остались без родительской заботы. Среди воспитанников семьи есть и дети с особыми потребностями. Вскоре большой семье Сергея и Наталии Гедз исполняется 7 лет.

Пожаловал в дружескую семью лидер КГГА не с пустыми руками – семья получила новенькую бытовую технику. Среди подарков и автомобиль Ford Connect Kombs, который дети сразу проверили на пассажировместимость. Именно о таком автомобиле уже давно мечтала семья.

Александр Попов пообещал и дальше поддерживать семью. Следующим подарком от городской власти может стать летний отдых на море для всех членов семьи.

«Наше самое большое желание – чтобы каждый ребенок имел свою семью. Именно поэтому мы пытаемся максимально поддерживать приемные семьи и детские дома семейного типа. Я выражаю большое уважение тем людям, которые отваживаются на такой серьезный шаг, – создать детский дом семейного типа. Со стороны городской власти мы обязательно будем способствовать созданию таких семей, будем уделять максимум внимания», – сказал во время визита в семью Сергея и Наталии Александр Попов.

Глава КГГА выразил особую благодарность семье за самоотверженную любовь к детям та готовность помогать детям с особыми потребностями. Он рассказал, что сегодня в Киеве проживает 2 тыс. 463 детей-сирот, из которых 245 – это дети с инвалидностью.

«Наше задание – обеспечить для каждого ребенка право на воспитание в семье. И особенное внимание необходимо обратить именно на детей с инвалидностью. В лице семьи Гедз я хочу выразить искреннюю благодарность всем семьям, которые не остались в стороне проблем детей-сирот и нашли в себе силы помочь именно детям с особыми потребностями. Благодаря таким родителям и атмосфере, которая царит в семье, дети чувствуют себя полноценными членами семьи и общества. Лишь семья может дать ребенку с инвалидностью полноценное развитие», – подчеркнул Александр Попов.

Он прибавил, что Киевская городская администрация делает все возможное, чтобы поддержать семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот. Особенное внимание уделяется семьям, где воспитываются от 5 до 10 сирот, среди которых есть и дети с инвалидностью. Одной из первоочередных потребностей этих семей есть обеспечение автотранспортом. В ближайшее время городская власть планирует решить этот вопрос таким образом, чтобы каждый столичный детский дом семейного типа имел в своем пользовании автомобиль.