Freedom House уже сегодня увидится с Луценко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, представители организации будут ознакомлены с условиями содержания заключенных, возможностями медицинского обеспечения заключенных в учреждении, а также, учитывая предоставление Апелляционным судом г. Киева соответствующего разрешения руководству СИЗО, визитерам будет предоставлена возможность пообщаться с заключенным экс-министром внутренних дел Украины Юрием Луценко.

Как сообщал УНИАН, вчера представители Freedom House обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой содействовать в организации их визитов к заключенным экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Юрию Луценко. В.Пшонка заверил в готовности в пределах своей компетенции способствовать этим встречам .

В конце марта с.г. Международная правозащитная организация Freedom House сообщила, что снизила на один пункт рейтинг политических прав в Украине – с трех до четырех.

В целом, по оценкам Freedom House, Украина продолжает оставаться частично свободной страной.