ВО «Свобода»: в Варшаве были замусорены могилы воинов УНР
00:19, 03 апреля 2012Политика
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Сторонники Всеукраинского объединения "Свобода" в Польше провели предпасхальную уборку могил воинов УНР, похороненных в Варшаве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».
В сообщении отмечается, что когда 10 марта они пришли на кладбище в рамах дня памяти Тараса Шевченко, то заметили, что могилы замусорены и запущены. Тогда они решили перед Пасхальными праздниками вернуться и навести порядок на могилах.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, акция была успешно проведена. После уборки, участники на месте старых венков положили нарциссы – как символ весны и возрождения – и зажгли лампадки в знак памяти и благодарности.
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