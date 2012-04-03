ВО «Свобода»: в Варшаве были замусорены могилы воинов УНР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В сообщении отмечается, что когда 10 марта они пришли на кладбище в рамах дня памяти Тараса Шевченко, то заметили, что могилы замусорены и запущены. Тогда они решили перед Пасхальными праздниками вернуться и навести порядок на могилах.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, акция была успешно проведена. После уборки, участники на месте старых венков положили нарциссы – как символ весны и возрождения – и зажгли лампадки в знак памяти и благодарности.