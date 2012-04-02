В КГБ Беларуси заявили, что поймали шпионов смежного государства
Председатель КГБ Беларуси отчитался главе государства Александру Лукашенко о выполнении заданий контрразведывательного содержания.
Разведорганы сопредельного государства пытались получить в Беларуси доступ к секретной информации в военной сфере.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом сегодня доложил главе государства Александру Лукашенко председатель КГБ Вадим Зайцев.
«Вадим Зайцев доложил о выполнении задач контрразведывательного содержания по пресечению деятельности разведорганов сопредельного государства, которые пытались получить доступ к секретной информации в военной сфере, в том числе в рамках единой системы безопасности Союзного государства», - подчеркнули в пресс-службе Президента Беларуси.
Кроме этого, речь шла о работе КГБ по пресечению коррупционных и экономических преступлений, другой противоправной деятельности.