В КГБ Беларуси заявили, что поймали шпионов смежного государства

Разведорганы сопредельного государства пытались получить в Беларуси доступ к секретной информации в военной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом сегодня доложил главе государства Александру Лукашенко председатель КГБ Вадим Зайцев.

«Вадим Зайцев доложил о выполнении задач контрразведывательного содержания по пресечению деятельности разведорганов сопредельного государства, которые пытались получить доступ к секретной информации в военной сфере, в том числе в рамках единой системы безопасности Союзного государства», - подчеркнули в пресс-службе Президента Беларуси.

Кроме этого, речь шла о работе КГБ по пресечению коррупционных и экономических преступлений, другой противоправной деятельности.